العامري يطالب الكاظمي باطلاق اجور الفلاحين المتأخرة

2021/09/08 | 19:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب الامين العام لتجمع (المنتج الوطني ) جاسم العامري، اليوم الاربعاء، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي باطلاق حقوق الفلاحين المترتبة بذمة الحكومة منذ سنوات اسوةً بالمستورد الاجنبي

وقال العامري في تصريح صحفي ” نطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باطلاق اجور الفلاحين المتأخرة منذ سنوات لا سيما وان موسم تسويق الحنطة على الابواب الامر الذي يمكن المزارع العراقي من منافسة البضائع والمنتجات المستوردة ”

واضاف العامري ” ان المزارع والصانع العراقي يعاني منذ اعوام من تفضيل المنتج المستورد عموما على المنتجات المصنعة محليا لا سيما في صناعة البضائع والزراعة الاستهلاكية ، حيث ان المستورد يحصل على امواله بالعاجل فيما يؤخر تسليم الدفعات المستحقة للمنتج العراقي اشهر وبعض الاحيان عام او اكثر ”

وكان العامري قد اعلن قبل ايام عن نية المنتج الوطني خوض الانتخابات المقبلة انطلاقا من ايمانه بضرورة حل المشكلات عبر بوابة الاقتصاد وتمكين ودعم المنتج الوطني.

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