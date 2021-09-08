تربية صلاح الدين تعلن صرف رواتب المحاضرين والإداريين لثمانية أشهر

2021/09/08 | 20:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صلاح الدين أعلنت مديرية تربية صلاح الدين، اليوم الأربعاء، صرف رواتب ثمانية أشهر للمحاضرين والإداريين.وقال مدير عام المديرية أمجد محمد أحمد طلمس في تصريح للوكالة الرسمية إنه “تم صرف رواتب الوجبة الاولى للمحاضرين والاداريين وباثر رجعي اعتباراً من 1-1-2021 ولغاية 31-8-2021”.ونوه بأن “أي محاضر او اداري يتقاضى راتبا من دائرة أخرى …

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