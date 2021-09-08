الكاظمي لبلاسخارت: الجهود الحكومية المستمرة والدؤوبة هدفها ضمان نجاح الانتخابات

2021/09/08 | 20:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر استعدادات العراق للعملية الانتخابية، وآخر التحضيرات التي من شأنها إنجاح الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من تشرين الأول المقبل.

وأكّد الكاظمي أن الجهود الحكومية المستمرة والدؤوبة هدفها ضمان النجاح، وتأمين المشاركة الشعبية الفعّالة في الانتخابات؛ بما يضمن أن تكون نتائجها المعبر الحقيقي عن الإرادة الحرة للشعب العراقي.

وجرى خلال اللقاء أيضاً التأكيد على التنسيق الثنائي بين العراق والأمم المتحدة، وانسيابية عمل فرق المراقبة الدولية التي ستشارك في تعزيز مصداقية الانتخابات.

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