الاتحاد الأوروبي يدعو العراق لوقف دائم لرحلاته إلى بيلاروسيا

2021/09/08 | 20:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة طالب الاتحاد الأوروبي العراق بتعليق رحلاته الجوية إلى بيلاروسيا بشكل دائم، لتجنب أي محاولات للهجرة غير النظامية إلى التكتل الأوروبي.وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه طلب من الحكومة العراقية “تعليق الرحلات الجوية من العراق إلى بيلاروسيا بشكل دائم لتجنب الهجرة غير النظامية”.جاء ذلك في مدونة …

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