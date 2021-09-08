شاهد.. مسلحو طالبان يضربون بالعصي نساء أفغانيات يتظاهرن في كابول

2021/09/08 | 20:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدم مسلحو طالبان السياط والعصي ضد مجموعة صغيرة من النساء اللاتي نظمن احتجاجًا في كابول الأربعاء، كما ضربوا عددًا من الصحفيين الذين كانوا يغطون التظاهرة.

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