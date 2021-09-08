2021/09/08 | 20:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي: أصدرنا قراراً بتعويض ضحايا التظاهرات ومعالجة الجرحى لكن رفضه البرلمان » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 20:42

واع/

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