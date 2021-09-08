2021/09/08 | 20:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مطار بغداد الدولي، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن الزيارة الأربعينية والعراقيين القادمين من الهند.

وقالت إدارة المطار في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم (8 ايلول 2021) إنها "تبين التزامها الكامل بتنفيذ توجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وسلطة الطيران المدني العراقي والمتضمنة الموافقة على دخول الزائرين من إيران والخليج العربي وبقية الدول الأخرى لأداء الزيارة الأربعينية للإمام الحسين (عليه السلام)".

وأكدت "ضرورة أن يجلب الزائر شهادة فحص (PCR) سالب خلال (72) ساعة قبل دخوله العراق".

وفيما يخص العراقيين القادمين من الهند طالبت الإدارة العائدين بجلب فحص (PCR) سالب أجري خلال (72 ) ساعة قبل دخولهم العراق مع أخذ تعهد بحجرهم منزليا لمدة (10) أيام والتأكد من خلوهم من أعراض كورونا قبل السماح لهم بمخالطة الآخرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من مطار بغداد الدولي بشأن الزيارة الأربعينية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من مطار بغداد الدولي بشأن الزيارة الأربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).