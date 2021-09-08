2021/09/08 | 20:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7fpcoC7BmUI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يلتقي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يلتقي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).