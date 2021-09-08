2021/09/08 | 20:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5t4IfRuRo58

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هاتف "نوكيا" داخل معدة سجين كادت ان تقتله!) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هاتف "نوكيا" داخل معدة سجين كادت ان تقتله!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).