الطاقة الأميركية تتوقع انخفاض انتاج النفط الخام

2021/09/08 | 20:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء، إنه من المتوقع انخفاض إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة 200 ألف برميل يوميا في 2021 إلى 11.08 مليون برميل يوميا.

وهو تراجع أكبر مما كان متوقعا في السابق لنزول 160 ألف برميل يوميا.

كما قالت الإدارة إنها تتوقع زيادة استهلاك البترول وبقية سوائل الوقود 1.55 مليون برميل يوميا إلى 19.74 مليون برميل يوميا في 2021، مقارنة مع توقع سابق لزيادة 1.58 مليون برميل يوميا.

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