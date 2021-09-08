2021/09/08 | 20:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، تقريرا بالهزة الإرضية التي ضربت مدينة السليمانية بوقت سابق اليوم.

وذكرت الهيئة في تقريرها تلقته (بغداد اليوم)، أن "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم، تبعد 18 كم شمال غرب قضاء كلار من محافظة السليمانية".

وأضاف التقرير، أن "قوة الهزت بلغت 4.5 درجات تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة"، داعيا المواطنين إلى "اخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرصد الزلزالي يصدر تقريرا بالهزة الأرضية في السليمانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرصد الزلزالي يصدر تقريرا بالهزة الأرضية في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).