2021/09/08 | 20:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع تشمل التغيرات المناخية والجفاف والتلوث البيئي، مشيرة الى ان ابرزها هو التلوث بالألغام والعبوات الناسفة. وقال المخول بإدارة وزارة البيئة جاسم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن التحديات التي تواجه بيئة العراق..



هذه ابرزها المركز الخبري الوطني.

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