الكاظمي لجرحى تظاهرات تشرين: تحملتم المسؤولية نيابة عن العراقيين كلهم

2021/09/08 | 21:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تعهد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، لجرحى تظاهرات تشرين، بتحمل المسؤولية ومتابعة قضاياهم الانسانية، مضيفا تحملتم المسؤولية نيابة عن العراقيين كلهم.وقال الكاظمي خلال استقباله عدداً من جرحى تظاهرات […]

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