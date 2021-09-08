الكاظمي: البرلمان رفض قرار تعويض ضحايا التظاهرات ومعالجة

2021/09/08 | 21:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، عن أسفه لرفض البرلمان قرار الحكومة بتعويض ضحايا التظاهرات ومعالجة الجرحى، فيما شدد على أن الانتخابات المقبلة ستأتي بحكومة تتمتع بالمسؤولية تجاه المواطنين.وقال الكاظمي في بيان لمكتبه الاعلامي، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “خرجتم من أجل مطالب واقعية، من أجل حياة كريمة، لكن للأسف تعرضتم …

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