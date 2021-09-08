توب 5: السعودية ترحب برفع سرية وثائق 11 سبتمبر.. وكيروش مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

2021/09/08 | 21:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من ترحيب السعودية على قرار رفع سرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر، والاتفاق على خارطة طريق لنقل الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، واستدعاء السودان يستدعي سفير إثيوبيا بعد العثور على 29 جثة في نهر حدودي، وصولا إلى اختيار كارلوس كيروش مديرًا فنيًا لمنتخب مصر...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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