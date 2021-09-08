عبد اللهيان يدعو العراق الى تنفيذ طلب بشأن الزائرين

2021/09/08 | 21:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الاربعاء، خلال اتصال مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، طلبا الى بغداد للسماح لعدد أكبر من الإيرانيين بالمشاركة في زيارة الأربعين.

وأفادت الخارجية الإيرانية، في بيان، اليوم (8 ايلول 2021)، بأن عبد اللهيان وحسين بحثا في اتصال هاتفي بينهما الأربعاء آخر التطورات في العلاقات بين إيران والعراق، فضلا عن القضايا الإقليمية ومكاسب مؤتمر بغداد.

واضاف البيان، انه خلال هذه المحادثات الهاتفية، تطرق عبد اللهيان إلى قضية مشاركة الإيرانيين في مراسم زيارة أربعين الإمام الحسين في كربلاء"، مشيرا إلى أن "بلاده تتوقع من الجانب العراقي زيادة العدد المسموح به للزوار من إيران مع مراعاة البروتوكولات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا".

من جانبه، أعلن وزير الخارجية العراقي، حسب البيان، أن "حكومة بلاده تبذل جهودها لبحث سبل زيادة عدد الزوار مع مراعاة البروتوكولات الصحية"، مضيفا أنه "سيدرس الموضوع وسيرد لاحقا".

وكانت الحكومة العراقية قد سمحت بمشاركة 30 ألف زائر إيراني في مراسم زيارة أربعين الإمام الحسين لهذا العام.

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