2021/09/08 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منظمة إنسانية عراقية تقدم خدمات طبية لـ 100 الف شخص خلال شهر آب

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