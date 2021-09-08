برلماني ينتقد الخطط الأمنية في كركوك

2021/09/08 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

انتقد النائب عن محافظة كركوك جمال شكور، اليوم الأربعاء، الخطط الأمنية في المحافظة، كاشفا عن وجود عناصر وخلايا نائمة من تنظيم داعش ودخلوا بعض القرى والنواحي التي كانوا متمركزين فيها.

وقال شكور، في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "الامن في كركوك ليس بالمستوى المطلوب وهناك مشاكل امنية لم يتم التخلص منها"، لافتاً الى انه "لا يوجد عمل استخباراتي واضح يستطيع الاطاحة بعناصر التنظيم والقضاء عليهم".

وبين ان "هناك فراغا امنيا ما بين القوات الاتحادية وقوات الاقليم يفترض اغلاقه بالتنسيق ما بين الطرفين وهنا يتطلب التنسيق والقيام بعمليات مشتركة للقضاء على عناصر التنظيم الإرهابي".

وشهدت كركوك في الآونة الاخيرة بعض الخروقات الامنية التي ادت بعضها لاستشهاد عناصر من القوات العراقية المشتركة.

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