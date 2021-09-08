الكاظمي لجرحى تشرين: الأحزاب التي انتفضتم ضدها تبحث عن السلطة والوجاهة الكاذبة (فيديو)

2021/09/08 | 21:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، أن احتجاجات تشرين، مثلت مطالب جميع العراقيين، معرباً عن آسفه من الاعتداء السافر الذي تعرض له المحتجون والذي جعل البلد في "وضع لا يحسد عليه".

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وقال الكاظمي، خلال لقائه مع عدد من جرحى تظاهرات تشرين، (8 أيلول 2021)، ان "الحكومة العراقية الحالية تعمل ليلاً ونهاراً لتأسيس شيء بسيط يعيد الاعتبار لكل العراقيين".

وأضاف رئيس الوزراء أن "الأحزاب التي انتفضتم ضدها تبحث عن السلطة والوجاهة الكاذبة على حساب العراقيين وكرامتهم".

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