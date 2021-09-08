2021/09/08 | 22:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XEhMQB81SIA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قبل شهر من الموعد.. الحكومة تعلن جاهزيتها لإجراء الانتخابات - علي الاحمد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قبل شهر من الموعد.. الحكومة تعلن جاهزيتها لإجراء الانتخابات - علي الاحمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).