ردا على تصريحات الوزارة وجهاز العبور الجديدة - حاتم الجوهرى

2021/09/08 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حاتم_الجوهرى في مواجهة التظلمات التي تقدمنا بها نحن ملاك الأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي (الاستثماري والسكني وما في حكهما) بمدينة العبور الجديدة، رفضا لصيغة الإعلان غير القانونية المنشورة في 21 أبريل 2021م، والتي تخالف القرارات ذات الصلة بالمدينة فيما يتعلق بالأرض غير المخصصة للنشاط الزراعي، أرقام: 2422، 142، 249.حيث تقدم ملاك الأرض غير المخصصة للنشاط الرزاعي بتظلمات فردية لجهاز العبور الجديدة بشكل فردي ب ......





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