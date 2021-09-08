القبض على عدد من المطلوبين بقضايا مختلفة في بابل وواسط

2021/09/08 | 22:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ألقت قوة أمنية، اليوم الاربعاء، القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة في محافظتي بابل وواسط.وذكرت وزارة الداخلية في بيان، ان “مفارز مديرية شرطة بابل تمكنت من إلقاء القبض على ( 54 ) مطلوبا وفق مواد قانونية متنوعة، بينهم خمسة متهمين بقضايا سرقات منفصلة، وذلك من خلال ممارسات أمنية واسعة نفذت […]

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