محافظ بابل يرد عبر NRT عربية على تصريحات الخنجر بشأن نازحي جرف الصخر.. ويحذر

2021/09/08 | 22:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد محافظ بابل حسن منديل، الاربعاء، على عدم السماح بإستغلال قضية نازحي ناحية "جرف النصر"، مؤكدا عدم وجود عودة للنازحين في الوقت الحاضر.

وقال منديل في تصريح خاص لـ NRT، اليوم (8 ايلول 2021)، انه "لم يرد اطلاقا على خميس الخنجر بشأن عودة نازحي (جرف النصر)، ولكني اقول انه لاتوجد عودة للنازحين في الوقت الراهن".

واضاف، اننا "نسعى لإيجاد الية حقيقية تتفق عليها جميع الاطراف من اجل عودة النازحين، كما ونسعى لوقف المضاربات بشأن عودتهم، ونتمنى ان تكون المطالبات حقيقية لا انتخابية".

واضاف، " لا ارد على تحالف الخنجر او اي تحالف اخر، اتمنى عدم ادخال القضية ضمن اطار الصراع الانتخابي، لكن حقيقة اقول ليس هناك الان اي عودة للنازحين الى جرف النصر".

واوضح، انه "من دون اجراءات قانونية، لن نسمح لاحد ان يحاور او يتحدث بدلا عنا في قضية نازحي جرف النصر، لاننا اصحاب النازحين ونسعى لاعادتهم"، على حد تعبيره.

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