2021/09/08 | 22:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Njb18dnzWOM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | المتقاعدون .. سنوات الخدمة تقابل بـ"اللا خدمة") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نفس عميق | المتقاعدون .. سنوات الخدمة تقابل بـ"اللا خدمة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).