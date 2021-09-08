2021/09/08 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فنون بابل تستضيف عروض مهرجان ألق الحسين بابل – سليم العناوي استضافت كلية الفنون الجميلة بجامعة بابل وعلى مسرحها (مهرجان الق الحسين) ،مهرجان المسرح الحسيني الرابع وبالتعاون مع مديرية النشاط المدرسي والرياضي في مديرية تربية محافظة بابل ،وعرضت الثلاثاء مسرحية (عجاف -مسعفات الطف)والذي قدمته فرقة مسرح تربية الرصافة الاولى /بغداد ، اخراج اسماء سعدون.وقال […]

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