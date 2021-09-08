2021/09/08 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العميدي وغازي يعالجان ثيمة مرعبة في ليلة ماطرة صراع حول البقاء تحت سقف يتهاوى أم البحث عن وطن آخر ؟ بغداد – ياسين ياس (ليلة ماطرة) هو عنوان احدى مسرحيات المخرج مهند العميدي المتميزة وعنها قال (المسرحية تتناول موضوع حيوي وهو صراع الاجيال وا?فكار حول البقاء في البيت الذي يتهاوى سقفه ام البحث عن بيت […]

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