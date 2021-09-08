2021/09/08 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طافش تمارس اليوغا دمشق – الزمان نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صوراً لها أثناء ممارستها لرياضة (اليوغا)، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.وعلقت قائلة (ركز في نفسك الآن، في صحة جسدك، صفاء قلبك سلام روك ونور فكرك).وقد أثارت الصور التي نشرتتها طافش إعجاب متابعيها، حيث أشادوا بلياقتها البدنية، ومواظبتها على ممارسة الرياضة […]

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