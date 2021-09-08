أمين بغداد: قطع أراض سكنية لموظفي أمانة بغداد قريباً

2021/09/08 | 22:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن أمين بغداد علاء معن، الأربعاء، عن قرب توزيع قطع أراضي لموظفي أمانة بغداد.

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وقال معن في حوار أجراه معه الزميل سعدون محسن ضمد تابعه "ناس"، (8 أيلول 2021)، إن "أمانة بغداد خصصت أراضٍ لتوزيعها على موظفيها".

وأضاف، أن "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن توزيع قطع أراض للدرجات الخاصة لأكثر من مرة، علماً أن الدرجات الخاصة هم ضمن شريحة المواطنين ويخضعون للقانون بهذا الصدد حالهم حال المواطن".

وتابع، "فيما يخص الحديث عن أنه تم تخصيص مبالغ تم رصدها من صندوق إعادة اعمار المناطق المحررة لمدينة الأعظمية ليس لنا علاقة به، كون أن التخصيصات التي تتسلمها الأمانة لا تكون معنية بمصدرها، إلا أننا حصلنا على مبلغ 10 مليار دينار من موازنة العام الحالي لأعمار الأعظمية، كما هناك مبالغ خصصت لمدينة الصدر الجديدة".

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