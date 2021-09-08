خطوة برازيلية مؤذية.. والخطر يهدد أندية الدوري الإنكليزي

2021/09/08 | 22:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشلسي وليفربول وليدز يونايتد مشكلة حقيقية تتمثل في خطر الحرمان من لاعبيها الدوليين البرازيليين

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