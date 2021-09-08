2021/09/08 | 22:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iWJPOFLNzpg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد-امين بغداد علاء معن : غياب السياسة الإسكانية ادى الى عملية الانشطار في الدور السكنية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحايد-امين بغداد علاء معن : غياب السياسة الإسكانية ادى الى عملية الانشطار في الدور السكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).