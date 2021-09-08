خبير اقتصادي: دعم القطاع الخاص اعلامياً فقط والأثرياء أصبحواً عبئاً على العراقيين

2021/09/08 | 22:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصف الخبير الاقتصادي، باسم جميل انطوان، دعم القطاع الخاص بـ”الاعلامي فقط”.وقال انطوان:”نعاني من عدم استقرار في اسعار المواد والسلع نتيجة لجملة تغييرات غير المتوازنة طالت اسعار صرف الدولار، بالاضافة الى جائحة كورونا مما زاد من الازمة الاقتصادية واثر بشكل كبير على الطبقات الفقيرة”.واضاف :”الانجار والكهرباء وغيرها ادت الى فقدان الاستقرار وتضخم نقدي […]

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