رؤية تقدمية لواقع البلاد المعقد / أفغانستان والمراوحة في المربع الأول - رشيد غويلب

2021/09/08 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب تتحدث الأنباء عن سيطرة طالبان على آخر معقل للمعارضة في ولاية بنشير، مع ضيق مساحة التوقعات لمستقبل البلاد، ويبدو واضحا أن أفغانستان ستبقى إمارة إسلامية، مع فارق بسيط هو مباركة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين لحكومة طالبان، وتحول البلاد إلى ميدان لحرب المصالح بين مراكز الهيمنة العالمية، أي بين أقطاب المعسكر الغربي، ومنافسيه في روسيا والصين، دون اهمال القوى الإقليمية مثل ايران وتركيا.



ومع تسارع ا ......





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