مكافحة المتفجرات تكشف حقيقة وقوع انفجار في بغداد

2021/09/08 | 22:45 - المصدر: السومرية نيوز

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نفت مديرية مكافحة المتفجرات، الأربعاء، وقوع انفجار في منطقة المنصور ببغداد.

وقالت المديرية في بيان مقتضب، "تداولت بعض الاخبار تفيد بوجود انفجار في منطقة المنصور بدورنا نؤكد ان الخبر عاري عن الصحة".

وتناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء خبراً مفاده انفجار عنيف في منطقة المنصور.

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