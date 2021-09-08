2021/09/08 | 22:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد الجهاز التنفيذي لمحو الأمية، اليوم الاربعاء، أن خريجي مراكز محو الأمية يحصلون على شهادة معترف بها من وزارة التربية، معادلة للرابع الابتدائي، مشيراً إلى إمكانية مواصلتهم لسكة التعليم. وقال الناطق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محو الأمية: شهادة خريجينا معادلة للرابع الابتدائي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محو الأمية: شهادة خريجينا معادلة للرابع الابتدائي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محو الأمية: شهادة خريجينا معادلة للرابع الابتدائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).