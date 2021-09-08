مكتب التحقيقات الفيدرالي ينشر فيديو جديد للمشتبه به في زرع قنبلتين قبيل اقتحام الكونغرس

2021/09/08 | 22:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) مقطع فيديو جديد لمشتبه به متهم بزرع قنبلتين أنبويتين بالقرب من مقر الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الليلة التي سبقت أحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي في 6 يناير/ كانون الثاني.

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