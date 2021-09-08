2021/09/08 | 22:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، المصادقة على الأحكام الصادرة بحق مدير هيئة التقاعد الوطنية احمد عبد الجليل حسين، ومدير شركة "كي كارد" بهاء عبد الحسين.

وقال مصدر قضائي، اليوم (8 ايلول 2021)، إن "مجلس القضاء الأعلى، صادق اليوم، على الأحكام الصادرة بحق مدير هيئة التقاعد الوطنية احمد عبد الجليل حسين، و مدير شركة "كي كارد" بهاء عبد الحسين".

وكانت محكمة جنايات الفساد المركزية، قد قضت بالحكم على مدير هيئة التقاعد الوطنية احمد عبد الجليل حسين، بالسجن 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار بتهمة اخذ مبالغ مالية على شكل رواتب شهرية وهدايا وعطايا ومنافع مادية اخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن على مدير شركة "كي كارد" بهاء عبد الحسين بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس القضاء يصادق على الاحكام الصادرة بحق مسؤولين كبيرين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس القضاء يصادق على الاحكام الصادرة بحق مسؤولين كبيرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).