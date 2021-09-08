المالكي يشن هجوما على التيار الصدري.. دولة القانون سيكون الفائز الاول في الانتخابات

2021/09/08 | 23:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأربعاء، ان التيار ‏الصدري مرعوب من دولة القانون ‏وإن ائتلافه سيكون الفائز الأول في ‏اقتراع تشرين المرتقب.‏

‏ ورد المالكي في لقاء متلفز تابعه ‏NRT‏ عربية (8 ايلول 2021)، على ‏تصريحات سابقة للقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي حول توقعات ‏حصول ائتلاف المالكي على عدد محدود من المقاعد النيابية بالقول "إذا ‏كنا نحن كذلك، (لم أنتم مرعوبون منا)."‏‎ ‎

وأضاف المالكي أن "تقديرات الصدريين وحظوظهم انخفضت الى الربع، ‏‏"، مشيرا إلى أن "النتائج لن تأتي وفق حساباتهم‎". ‎

وأكد المالكي وجود "تخوف داخل كل كتلة سياسية من خيار العزوف عن ‏المشاركة في الانتخابات المقبلة‎". ‎

وأوضح أنه "لن تكون هناك كتلة تأخذ الاغلبية البرلمانية وتستطيع ‏تشكيل الحكومة بمفردها"، لافتا إلى أن "التحالفات هي الفيصل‎". ‎

واردف قائلا "كل الاستطلاعات تفيد بأن المد الشعبي كله لصالح دولة ‏القانون، وسيكون الأول". ‏

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