مكافحة المتفجرات توضح حقيقة وقوع انفجار في بغداد

2021/09/08 | 23:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الأربعاء، وقوع انفجار في منطقة المنصور ببغداد.

وقالت المديرية في بيان مقتضب، “تداولت بعض الاخبار تفيد بوجود انفجار في منطقة المنصور بدورنا نؤكد ان الخبر عاري عن الصحة”.

وتناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء خبراً مفاده انفجار عنيف في منطقة المنصور.

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