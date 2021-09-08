تلويح‭ ‬أمريكي‭ ‬بقرب‭ ‬التخلي عن‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬

2021/09/08 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسي‭ ‬يبلغ‭ ‬الاوربيين‭:‬الاعمال‭ ‬غير‭ ‬البناءة‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬الطاقة‭ ‬تعطل‭ ‬التفاوض رامشتاين‭ (‬ألمانيا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬ فيينا‭ – ‬طهران‭ -‬الزمان‭ ‬ حذر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬ينفد‭ ‬أمام‭ ‬إيران‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬غداة‭ ‬تقرير‭ ‬لاذع‭ ‬للوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭.‬ وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬‮«‬لن‭ ‬أحدد‭ ‬موعدا‭ ‬لكننا‭ ‬نقترب‭ […]

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