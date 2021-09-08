2021/09/08 | 23:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رئيسي يبلغ الاوربيين:الاعمال غير البناءة من وكالة الطاقة تعطل التفاوض رامشتاين (ألمانيا)-(أ ف ب) فيينا – طهران -الزمان حذر وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الأربعاء من أن الوقت ينفد أمام إيران للعودة إلى الاتفاق النووي غداة تقرير لاذع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال بلينكن للصحافيين في ألمانيا «لن أحدد موعدا لكننا نقترب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تلويح أمريكي بقرب التخلي عن الاتفاق النووي الإيراني ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال بلينكن للصحافيين في ألمانيا «لن أحدد موعدا لكننا نقترب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تلويح أمريكي بقرب التخلي عن الاتفاق النووي الإيراني ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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