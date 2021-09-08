الوزير المُضحي.. والوزير بالتبني

2021/09/08 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ‭ ‬لماذا‭ ‬لا‭ ‬تنتج‭ ‬حكوماتنا‭ ‬وزيراً‭ ‬أو‭ ‬نائباً‭ ‬أو‭ ‬سياسياً‭ ‬يضحي‭ ‬بحياته‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬انقاذ‭ ‬مواطن‭ ‬يراه‭ ‬في‭ ‬مأزق‭.‬هذه‭ ‬التضحية‭ ‬وجدناها‭ ‬في‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الطارئة‭ ‬الروسي‭ ‬الذي‭ ‬قفز‭ ‬من‭ ‬اعلى‭ ‬منحدر‭ ‬نحو‭ ‬المحيط‭ ‬حين‭ ‬رأى‭ ‬مصوراً‭ ‬ينزلق‭ ‬به‭ ‬المكان‭ ‬ويهوي‭ ‬الى‭ ‬القاع‭ .‬لم‭ ‬يفكر‭ ‬الوزير‭ ‬بمنصبه‭ ‬وامتيازاته،‭ ‬وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ […]

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