تبادل اتهامات حول المال السياسي والحزب الحاكم يندد بخروقات في الانتخابات المغربية

2021/09/08 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط‭- ‬الزمان‭ -‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‭ ‬ قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬المغربية‭ ‬ان‭ ‬النتائج‭ ‬الاولية‭ ‬لفرز‭ ‬الاصوات‭ ‬تؤكد‭ ‬صعود‭ ‬اربعة‭ ‬احزاب‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬المقدمة،‭ ‬وتبادلت‭ ‬الأحزاب‭ ‬الكبيرة‭ ‬الاتهامات‭ ‬حول‭ ‬استخدام‭ ‬نفوذ‭ ‬اذرع‭ ‬السلطة‭ ‬والمال‭ ‬السياسي‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬الجبهات‭ ‬الانتخابية‭ ‬الساخنة‭ ‬تقليديا‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬ومنها‭ ‬تطوان‭ ‬وحول‭ ‬العاصمة‭ ‬الرباط‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬ ندد‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬الإسلامي،‭ ‬الذي‭ […]

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