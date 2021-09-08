البعثة الألمانية تبحث مع وزير الثقافة إعمار القصر الآشوري تحت جامع النبي يونس بالموصل

2021/09/08 | 23:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث وزير الثقافة والسياحة والآثار، الأربعاء، مشروع البعثة الألمانية لإعمار القصر الآشوري تحت جامع النبي يونس في مدينة الموصل، خلال استقباله رئيس البعثة الألمانية في غرب نينوى شتيفان ماول.

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وذكر بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (8 أيلول 2021)، أن "وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم استقبل رئيس البعثة الألمانية في غرب نينوى شتيفان ماول، وجرت خلال اللقاء مناقشة مشروع البعثة الألمانية لإعمار القصر الآشوري تحت جامع النبي يونس".

وأضاف البيان، "من جانبه أبدى الوزير ترحيبه بفكرة المشروع مؤكداً ضرورة احالته للمختصين لغرض دراسته باستفاضة".

وتابع البيان، "وتحدث ماول عن الأهمية التاريخية والدينية التي يحملها المشروع، كونه يهدف لربط جامع النبي يونس، والواقع على السفح الغربي من تل التوبة، أو تل النبي يونس في الموصل، مع القصر الآشوري الواقع تحته".

ولفت البيان أنه "وشدد ماول على أن مشروع الدمج ليس عبثياً، ويستند إلى دلالات تاريخية تهيء لربطهما عمرانياً، ومن ثمّ اقامة صرح تاريخي آثاري يمثل وجهةً سياحيةً مهمةً للمدينة، ويرتبط بتاريخها وتراثها ارتباطاً وثيقاً".

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