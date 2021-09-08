بعد فراره من أفغانستان.. الرئيس السابق يخرج عن صمته ويتحدث عن ممتلكاته

2021/09/08 | 23:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد الرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني، الأربعاء، للحديث عن فراره من البلاد في بيان نشره على صفحته على تويتر، معربا عن أسفه للشعب الأفغاني لفشله في ضمان مستقبل أفضل له، بعدما سمح فراره في 15 أغسطس بسقوط كابل وتولي طالبان السلطة في البلاد.

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