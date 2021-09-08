2021/09/08 | 23:30 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kax1qIo_nvQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نوري المالكي يتساءل لماذا التيار الصدري مرعوب من دولة القانون؟ | الحصاد | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نوري المالكي يتساءل لماذا التيار الصدري مرعوب من دولة القانون؟ | الحصاد | الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).