2021/09/08 | 23:30 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصحة: استقرار أعداد الإصابات المسجلة لا يعني انحسار الوباء #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 0wRdLpT60DA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصحة: استقرار أعداد الإصابات المسجلة لا يعني انحسار الوباء #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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