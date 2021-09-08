العرار: المجتمع الدولي يريد اجراء الانتخابات بموعدها لهذا السبب

2021/09/08 | 23:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، زياد العرار، اليوم الاربعاء، ان المجتمع الدولي يريد اجراء الانتخابات بموعدها لتغيير الواقع السياسي في العراق، لافتا ان اغلب الاحزاب المشتركة بالعملية السياسية اصبحت مع الانتخابات.وقال العرار لبرنامج “حصاد الايام” ان “الفشل السياسي موجود في غالبية القوى السياسية واضاف ان “الانتخابات لا تعني فشل العملية السياسية بل هي وسيلة للاصلاح”.[…]

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