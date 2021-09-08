معاقبة عدد من الموظفين من قبل وزير عراقي لانهم منعوا ابن مسؤول ‏من السباحة!‏

2021/09/08 | 23:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب السابق عواد العوادي، الاربعاء، عن معاقبة عدد من ‏الموظفين في وزارة الشباب لتنفيذهم تعليمات الوزير بحق ابن احد ‏مسؤولي هيئات الرئاسات في العراق‎.‎

وقال العوادي في مقابلة متلفزة تابعها ‏‎ NRT، اليوم (8 ايلول 2021)، ‏ان "ابن مسؤول لاحدى هيئات الرئاسة جاء لاحد المسابح الحكومية ‏التابعة لوزارة الشباب والرياضة، لكنه ابلغ ان المسابح مغلقة بامر ‏الوزير‎".‎

واضاف، ان "المسؤول بهيئة الرئاسة اتصل هاتفيا بالوزير عدنان درجال ‏حول منع ابنه من الدخول الى المسبح، فرد الوزير بنقل ومعاقبة جميع ‏موظفي المسبح والتحقيق معهم‎".‎

واختتم العوادي بالقول "اين العدالة يا وزير الشباب والرياضة كيف ‏تعاقب موظفين نفذوا تعليماتك".‏

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