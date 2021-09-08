بليغ أبو كلل يرد بفيديو على أحمد البشير

2021/09/08 | 23:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

رد مرشح تيار الحكمة، بليغ أبو كلل، على مقدم البرنامج السياسي الساخر، أحمد البشير، بمقطع مصوّر.

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وكان "البشير"، قد أعلن أنه سيخصص معظم وقت حلقاته في الموسم الحالي، لتسليط الضوء على المرشحين لانتخابات تشرين 2018، نظراً لتزامن الموسم السابع مع الانتخابات.

وفي الحلقة الأولى من الموسم، سخر مقدم البرنامج الساخر البارز، من فيديو ترويجي بثته حسابات "أبو كلل" يظهر فيه الأخير مرشح "قوى الدولة الوطنية" وهو يروم اعتقال عنصر ملثم من "قوى اللادولة" وفقاً للإعلان الانتخابي، كما لمز "أبو كلل" ببث صورة لمسلح من بين الذين تم تداول صورهم، في أحداث مرقد الحكيم، كانون الأول 2019.

وردّ "أبو كلل" بفيديو، يظهر فيه وهو يتابع –مبتسماً ودون اكتراث- الفيديو الذي يسخر من إعلانه الترويجي، ليُنهي الفيديو بعبارة عتب ساخرة، طالب فيها "البشير" بأن "يُكمل جميله ويعلن أيضاً عن رقمه ودائرته الانتخابية بعد أن أوصلت الحلقة الفيديو الترويجي إلى شريحة جديدة من الجمهور!".

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