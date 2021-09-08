متهم بفظائع وقتل رجال بيديه.. إعلان موعد محاكمة

2021/09/08 | 23:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الرحمن شخصيا قتل ثلاثة رجال موقوفين بـ"عصا أو أداة تشبه الفأس"، وفق لائحة الاتهام.

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