2021/09/09 | 00:05 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FoCXt9onl4E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حوار الدولة مع امل علي | عام دراسي جديد؟ ام عام احترازي جديد؟ | 2021/9/8) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حوار الدولة مع امل علي | عام دراسي جديد؟ ام عام احترازي جديد؟ | 2021/9/8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).